Педро став гравцем Роми

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Челсі і Барселони Педро перебрався у Рому.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
33-річний футболіст уклав контракт на три роки.
Педро приєднався до Роми на правах вільного агента після п'яти років в Челсі. У сезоні-2019/20 Педро зіграв 23 матчі за "синіх" у всіх турнірах і забив два голи.
🐺 Welcome to #ASRoma, @_Pedro17_ 💪 pic.twitter.com/0svUA3a3mS— AS Roma English (@ASRomaEN) August 25, 2020
Раніше повідомлялося, що Педро проходить медогляд у Ромі.