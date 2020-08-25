Педро став гравцем Роми

Рома оголосила про підписання контракту з Педро

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Челсі і Барселони Педро перебрався у Рому.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

33-річний футболіст уклав контракт на три роки.

Педро приєднався до Роми на правах вільного агента після п'яти років в Челсі. У сезоні-2019/20 Педро зіграв 23 матчі за "синіх" у всіх турнірах і забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Педро проходить медогляд у Ромі.