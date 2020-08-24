Пятов: Ми знаємо, як Луческу працює

У Шахтарі не очікують сюрпризів від нового головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Андрій Пятов.

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"Перемога в чемпіонаті додала впевненості після Ліги Європи. Тішить, що всі здорові. Матч покаже, як ми готувалися.

Знаємо, як містер Луческу працює, я особисто знайомий з його побудовою гри. Вже помітні певні напрацювання. Наш тренерський штаб добре їх розібрав. Головне – втілити все на полі. Якщо будемо демонструвати свою гру і не дамо супернику розбігтися, то все буде добре", - розповів Пятов.