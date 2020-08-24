СК Дніпро-1 зацікавився Дугласом

Джерело - Tribuna.com.
СК Дніпро-1 відновив переговори щодо трансферу колишнього захисника Дніпра Дугласа.
Про це повідомляє FCDnipro.com.
Дніпровський клуб раніше вже робив спроби підписати 30-річного бразильця, але не домовився із зарплати.
Зараз Дуглас знаходиться в статусі вільного агента. Останньою командою захисника був Шапекоенсе.
Футболіст виступав за Дніпро у 2013-2016 роках. Забив 1 гол в 87 матчах, виходив з командою до фіналу ЛЄ. Влітку 2016 року у правах вільного агента перебрався в Сан-Паулу, в складі якого провів лише 1 матч. За Шапекоенсе зробив 1 асист в 73 матчах.
Раніше повідомлялося, що Матеус може перейти в Дніпро-1.