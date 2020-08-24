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СК Дніпро-1 зацікавився Дугласом

Сьогодні 15:25 350 0
Бразилець знаходиться у статусі вільного агента
СК Дніпро-1 зацікавився Дугласом
#Дуглас, #СК Дніпро-1

Джерело - Tribuna.com.

СК Дніпро-1 відновив переговори щодо трансферу колишнього захисника Дніпра Дугласа.

Про це повідомляє FCDnipro.com.

Дніпровський клуб раніше вже робив спроби підписати 30-річного бразильця, але не домовився із зарплати.

Зараз Дуглас знаходиться в статусі вільного агента. Останньою командою захисника був Шапекоенсе.

Футболіст виступав за Дніпро у 2013-2016 роках. Забив 1 гол в 87 матчах, виходив з командою до фіналу ЛЄ. Влітку 2016 року у правах вільного агента перебрався в Сан-Паулу, в складі якого провів лише 1 матч. За Шапекоенсе зробив 1 асист в 73 матчах. 

Раніше повідомлялося, що  Матеус може перейти в Дніпро-1.

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