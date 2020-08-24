Максимов: Іноземці приїжджають, думають, що ми граємо квадратними м'ячами

Полтавській Ворсклі буде важко на 11 футболістах витягувати чемпіонат.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Максимов.

"Перший тайм зіграли здорово, з рахунком 5:0. Після перерви робимо заміни, випускаємо людей, які повинні створювати конкуренцію, а вони програють 0:2... Нам буде важко на 11 футболістах витягувати чемпіонат.

Знову доводиться констатувати, що торішній склад тягне на собі гру. Іноземці приїжджають, думають, що ми граємо квадратними м'ячами, а потім хапаються за голову - виявляється, тут люди вміють грати в футбол. Будемо награвати молодь, раптом хтось вистрелить. Та й кращих за наших ветеранів зараз нікого немає", - зазначив Максимов.