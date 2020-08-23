Джерело - UA-футбол.
Євген Селезньов підписав контракт з ковалівського Колоса.
Про це повідомляє Футбол 1.
Деталі угоди поки невідомі.
У минулому сезоні 35-річний українець виступав за турецький Бурсаспор, провів у всіх турнірах 32 матчі, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі. 4-го серпня Селезньов став вільним агентом.
У чемпіонаті України Євген виступав за київський Арсенал, донецький Шахтар і Дніпро-1. Всього в УПЛ нападник зіграв 230 матчів і забив 111 голів.
Нагадаємо, Динамо цікавиться Селезньовим.