Нападник повернувся до України

Євген Селезньов підписав контракт з ковалівського Колоса.

Про це повідомляє Футбол 1.

Деталі угоди поки невідомі.

У минулому сезоні 35-річний українець виступав за турецький Бурсаспор, провів у всіх турнірах 32 матчі, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі. 4-го серпня Селезньов став вільним агентом.

У чемпіонаті України Євген виступав за київський Арсенал, донецький Шахтар і Дніпро-1. Всього в УПЛ нападник зіграв 230 матчів і забив 111 голів.

Нагадаємо, Динамо цікавиться Селезньовим.