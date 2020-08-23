Джерело - Чемпіон.
У 1 турі Української Прем'єр-Ліги Інгулець розписав нічию з Дніпром-1.
Чемпіонат України, УПЛ
1 тур
23 серпня
Інгулець - Дніпро-1 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 33 Цуріков, 1:1 - 42 Балан
Інгулець: Шуст, Кучеренко, Семенко, Квасний (Синьогуб, 81), Балан, Ковальов, Запорожець, Козак (Мкомола, 73), Щедрий (Бартуловіч, 68), Лупашко (Шишка, 73), Сітчінава
Дніпро-1: Сарнавський, Сафронов, Адамюк, Логінов, Дубінчак, Кравченко, Цуріков (Назаренко, 77), Вакулко (Когут, 46), Тейлор (Чичиков, 90), Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 78)
Попередження: Адамюк (16), Щедрий (18), Вакулко (43), Лупашко (44), Кравченко (45), Квасний (48), Когут (76).