Мілан орендує Бакайоко з правом викупу

Клуб орендує гравця у Челсі на сезон за 3 млн євро

Італійський Мілан близький до повернення Тьемуе Бакайоко.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб орендує Бакайоко у Челсі на сезон за 3 млн євро. Якщо россонері захочуть викупити гравця у лондонців, то у них буде право це зробити ще за 35 млн.

Нагадаємо, французький руйнівник вже виступав на Сан-Сіро в сезоні 2018/19 і домігся суттєвого прогресу при Дженнаро Гаттузо. Однак непотрапляння в Лігу Чемпіонів за підсумками кампанії не дозволило россонері викупити Бакайоко, і той продовжив і далі їздити по орендах. Останній сезон він провів в Монако.

Раніше, Мілан досяг угоди з Ібрагімовичем щодо нового контракту.