Ліга чемпіонів. ПСЖ - Баварія 0:1: як це було

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ (Париж, Франція) - Баварія (Мюнхен, Німеччина)

Ліга чемпіонів 2019/20

Фінал

23 серпня

Баварія виграла Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 років.

90+6' Матч завершився. Рахунок 1:0 на користь Баварії.

90+5' Неймар небезпечно прострілив, але знову Чупо-Мотінг не встиг і ще порушив правила проти захисника Баварії.

90+4' Левандовський на собі заробив штрафний удар. І це дозволило збити темп гри і дещо потягнути час, полежавши на полі.

90+2' Чупо-Мотінг не зміг зрівняти рахунок, не дотягнувшись до м'яча.

90+1' Левандовський у боротьбі з двома захисниками ПСЖ впав, але пенальті не було призначено.

90' До основного часу другого тайму матчу компенсовано 5 хвилин.

89' Мбаппе не зміг переграти Ноєра. При цьому француз потрапив у положення поза грою.

88' Девіс перервав контратаку ПСЖ. А Неймар і Мбаппе могли вийти на голкіпера Баварії.

86' Заміна у Баварії: Алькантару замінив Толіссо.

85' Курзава отримав попередження, програвши боротьбу Зюле.

84' Коутіньйо зі штрафного пробив поруч з ближньою стійкою воріт.

83' Сілва порушив правила проти Левандовського і отримав попередження.

82' Левандовський пробив повз ворота ПСЖ. У цьому епізоді було зафіксовано також положення поза грою.

81' Неймар порушив правила проти Левандовського і отримав попередження.

80' Заміни у ПСЖ: Берната замінив Курзава, Ді Марію - Чупо-Мотінг.

78' ПСЖ намагається першим номером грати, щоб відігратися.

76' Кімміх виконав передачу на Перишича, але останнього випередив голкіпер ПСЖ.

74' Неймар пробив трішки вище дальньої дев'ятки воріт Баварії.

73' Мбаппе намагався трьох опонентів переграти, але захисники гуртом забрали м'яч.

72' Заміна у ПСЖ: замість Еррери вийшов Дракслер.

71' Удар Маркіньюса заблокував Зюле. Момент був хороший у ПСЖ.

70' Маркіньюс не реалізував момент - Баварію виручив Ноєр.

68' Заміни у Баварії: замість Комана вийшов Перишич, Коутіньйо замінив Гнабрі.

67' Ді Марія добре вирізав на Мбаппе, але француз не впорався зі своїм завданням і не реалізував момент.

66' Алаба з 20 метрів пробив значно вище воріт.

65' Коман прострілював - опонент у підкаті заблокував його простріл.

64' Заміна у ПСЖ: Верратті замінив Паредеса.

63' Коман міг оформити дубль у матчі, але після його удару захисник ПСЖ вибив м'яч з власних пустих воріт.

61' Ледь Левандовський не подвоїв рахунок, пробиваючи з близької відстані - йому завадили захисники і удар головою не вийшов.

60' Після пропущеного гола ПСЖ буде змушений йти вперед і розкриватися, а не грати другим номером.

59' Баварія вийшла вперед - Кімміх подав і Коман головою переправив м'яч у сітку воріт - 0:1.

57' Зюле отримав попередження за порушення правил проти Ді Марії.

56' Баварія намагається грати першим номером, ПСЖ ж навпаки - побудував грамотно оборону воріт.

54' Горецка пробив - м'яч рикошетом від опонента полетів у руки голкіпера Наваса.

52' Емоції у футболістів обох команд після порушення правил з боку Гнабрі, який знову збив Неймара. Паредес і Гнабрі отримали по жовтій картці.

51' Гнабрі порушив правила проти Неймара. Бразилець піднявся і зможе далі грати.

50' Сілва вчасно перервав передачу Комана. Після подачі з кутової позначки був розіграш м'яча, який ні до чого не призвів.

49' Команди не можуть створити змістовну атаку. Було по кілька втрат м'яча у центрі поля.

47' Девіс наважився на удар з 25 метрів - його заблокував Сілва.

46' Розпочався другий тайм матчу. У перерві замін у складах команд не було. Нагадаємо, що у першому таймі у складі Баварії було замінено травмованого Боатенга.

Команди виходять на другий тайм матчу.

45+1' Коман на віражі обіг опонента і впав - пенальті не було призначено. Перший тайм матчу завершився без забитих голів.

45' Гравці Баварії втратили м'яч, але Мбаппе не реалізував свій момент. До основного часу зустрічі першого тайму компенсовано одну хвилину.

44' Баварія проводила масовану атаку, яка завершилася втратою м'яча Мюллером.

43' Левандовський прострілював - Маркіньюс випередив Гнабрі.

42' Мбаппе цього разу на собі заробив штрафний удар і ПСЖ старається тримати м'яч.

41' Мбаппе порушив правила проти Кімміха - штрафний удар. Ще один момент був у Баварії, але захисники не дозволили пробити Левандовському.

39' Після подачі Маркіньюс випередив Горецка, а на підбиранні був Гнабрі, в якого не вийшов удар по воротах.

38' Еррера втратив м'яч на власній половині поля і потім Маркіньюс порушив правила проти Левандовського.

36' На подачу Комана не пішов Левандовський, а могла бути результативна передача.

34' Передачу Девіса не дістав Гнабрі у карному майданчику суперника.

33' Коман оригінально обіграв опонента, але простріл не вдався в нього.

32' Після передачі Мюллера Левандовський пробив по центру і Навас врятував ПСЖ від пропущеного гола.

31' Удари Комана і Левандовського по черзі заблокували захисники суперника.

29' Неймар подав зі штрафного - м'яч вибили і в один дотик Еррера, який був першим на підборі, пробив не влучно.

28' Девіс отримав попередження за порушення правил проти Керера.

27' На дану хвилину матчу володіння м'яча на користь Баварії - 60% на 40%.

26' Тренерський штаб Баварії провів вимушену заміну: травмованого Боатенга замінив Зюле.

25' Боатенг потребує медичної допомоги, тримаючись за обличчя. Йому надають медичну допомогу.

24' Неймар добре розігнав контратаку і Ді Марія пробив вище воріт Баварії.

22' Передача у центр карного майданчику - Левандовський з розвороту пробив і стійка воріт врятувала ПСЖ.

21' Мюллер віддав передачу на правий фланг - Гнабрі в один дотик прострілив у карний майданчик - захисник ПСЖ вибив круглого.

20' Баварія знову через лівий фланг - Коман і Девіс організовують атаку - Гнабрі віддав не влучну передачу.

18' Після передачі Мбаппе Неймар не реалізував вихід один на один з голкіпером. З другої спроби бразилець хотів віддати передачу на Ді Марії, але знову вдало зіграв Ноєр.

17' Коман виконав не точну передачу на Девіса у простій ситуації, була перспективна атака Баварії.

16' Ще один раз пробивав Мбаппе, але і цього разу його удар заблокували.

14' Удар Мбаппе вчасно заблокував Горецка.

13' Еррера на власній половині поля втратив м'яч - Коман перетягнув і не віддав передачу на Гнабрі. Момент було втрачено.

12' ПСЖ намагається перехопити ініціативу, стараючись забрати м'яч у суперника. ПСЖ вдалося три поспіль атаки провести, але вони були безуспішними.

11' Неймар подавав на Сілву - захисники Баварії відбилися.

10' Неймар подав на дальню стійку воріт - Девіс випередив опонента і вибив м'яч.

9' Мбаппе заробив перший штрафний для своєї команди. Порушив правила Горецка.

8' Знову мюнхенці намагаються прорватися лівим флангом. Послідував перевід на інший фланг. Горецка втратив м'яч.

6' Алькантара з 25 метрів пробив значно вище воріт. Мюнхенська команда намагається забити швидкий гол.

5' Баварія продовжує атакувати. Гнабрі не вдало виконав передачу.

4' Баварія більше тримає м'яч, намагаючись перш за все через лівий фланг атаки пройти.

3' Кімміх подав зі штрафного - Паредес вибив круглого з карного майданчику ПСЖ.

2' Баварія намагається пресингувати гравців суперника. І вже перший пресинг приніс успіх - відібрали м'яч, але не змогли організувати атаку.

1' Фінальний матч Ліги чемпіонів ПСЖ - Баварія розпочався.

Команди вийшли на футбольне поле. Звучить гімн Ліги чемпіонів.

Для капітана ПСЖ Сілви це останній матч у складі паризької команди.

ПСЖ вперше отримав шанс поборотися за трофей у фіналі Ліги Чемпіонів. Для Баварії це вже 11 фінал Ліги чемпіонів (раніше мюнхенці 5 раз перемагали і зазнали 5 поразок).

У складі Баварія є чотири футболісти (Ноєр, Мюллер, Алаба, Боатенг), які чотири роки тому грали за мюнхенську команду у фіналі Ліги чемпіонів з Боруссією. У тому матчі також грав Левандовський, але у складі Боруссії.

Відзначимо, що до звітного матчу Баварія під керівництвом Ганса-Дітера Фліка не програє 29 матчів.

Стали відомі стартові склади команд.

Баварія зіграє з ПСЖ у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Матч відбудеться в неділю, 23 серпня, на Ештадіу да Луж. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч ПСЖ - Баварія наживо дивіться на нашому сайті.