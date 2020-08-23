Ворскла - Рух: прев'ю матчу 1 туру УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ
1 тур
Ворскла - Рух
Арбітр: Олексій Деревінський (Київ) провів 1 матч в УПЛ.
Ворскла - Рух: онлайн-трансляція матчу 1 туру УПЛ
Історія зустрічей
Дебютна гра в історії протистоянь суперників у всіх турнірах.
Цікаві факти та можливі події
Рух стає 4-м представником Львова в Чемпіонатах, склавши компанію Карпатам, ФК Львів та ПФК Львів.
Ворскла може зазнати 280-ї поразки в УПЛ.
Безвиграшна серія полтавчан триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.
Юрій Максимов біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 20-ї домашньої поразки.
Дебют в статусі головного тренера УПЛ Івана Федика (Рух).