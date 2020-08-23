Ворскла - Рух: прев'ю матчу 1 туру УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

1 тур

Ворскла - Рух

Арбітр: Олексій Деревінський (Київ) провів 1 матч в УПЛ.

Ворскла - Рух: онлайн-трансляція матчу 1 туру УПЛ

Історія зустрічей

Дебютна гра в історії протистоянь суперників у всіх турнірах.

Цікаві факти та можливі події

Рух стає 4-м представником Львова в Чемпіонатах, склавши компанію Карпатам, ФК Львів та ПФК Львів.

Ворскла може зазнати 280-ї поразки в УПЛ.

Безвиграшна серія полтавчан триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Юрій Максимов біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 20-ї домашньої поразки.

Дебют в статусі головного тренера УПЛ Івана Федика (Рух).