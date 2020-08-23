Інгулець - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

1 тур

Інгулець - Дніпро-1

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків) провів 87 матчів в УПЛ.

Інгулець - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 1 туру УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 6-6

На полі Інгульця — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 3-3

В УПЛ раніше не зустрічалися.

Попередній матч — 30.10.2019. 1/8 фіналу Кубку України-2019/2020

Інгулець — Дніпро-1 — 2:1

Голи: 1:0 — О. Акименко (23), 1:1 — С. Куліш (41), 2:1 — О. Акименко (66).

Обидва суперники у всіх 3-х попередніх матчах поле без забитих голів не залишали.

Цікаві факти та можливі події

Інгулець стає 3-м представником Кіровоградської області в УПЛ, склавши компанію кропивницькій Зірці та Олександрії.

Безнічийна клубна рекордна серія Дніпра-1 з 28 лютого триває в Чемпіонаті 12 ігор: 8 перемог та 4 поразки.

Безнічийна клубна рекордна гостьова серія Дніпра-1 триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

У 2-му для себе клубі УПЛ дебют в статусі головного тренера Сергій Лавриненко (Інгулець), який у 2016 році очолював Зірку (4 гри).