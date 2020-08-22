Джерело - sportarena.com.
Барселона відновила переговори з Інтером щодо трансферу нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє Marca.
Клуби призупинили переговори на початку липня. У минулому місяці закінчився термін дії клаусула Мартінеса в розмірі 111 млн євро. Тепер Барселона може домовитися про нижчу ціну за перехід гравця, але і Інтер може диктувати нові умови.
Барселона має намір включити кількох гравців команди в угоду по Мартінесу.
Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий виділити 90 млн євро на трансфер Лаутаро.