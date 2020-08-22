Лаутаро Мартінес може змінити клуб

Барселона відновила переговори з Інтером щодо трансферу нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Marca.

Клуби призупинили переговори на початку липня. У минулому місяці закінчився термін дії клаусула Мартінеса в розмірі 111 млн євро. Тепер Барселона може домовитися про нижчу ціну за перехід гравця, але і Інтер може диктувати нові умови.

Барселона має намір включити кількох гравців команди в угоду по Мартінесу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий виділити 90 млн євро на трансфер Лаутаро.