Визначилися фіналісти Кубка Кличка-2020

У фіналі Киів та Їзмаїл

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 22 серпня, на столичному центрі масового футболу МІСТО СПОРТУ на Гідропарк Арені гостросюжетними двобоями ознаменувалася півфінальна частина цьогорічного розіграшу Кубка Кличка з футболу 6х6.

Дунай (Їзмаїл) виступаючи без свого основного голкіпера Євгенія Кречуна, котрий вимушено поїхав додому, щоб скласти іспити у ВНЗ, здолав опір Адвокатів Київщини — 2:1.

Цікаво, що перший гол у цій зустрічі відбувся після пострілу Віталія Хитрова, котрий заміняв Кречуна на останньому рубежі. Для нього, до слова, це вже п’ятий гол у турнірі.

А родзинкою ігрового дня стало суперництво столичних Умтс і Кло.

Інтрига матчу підігріта дуеллю друзів тренерів Валентина Бондаря і Геннадія Луніна — наставників молодіжної збірної Києва з футболу 6х6.

Саме команда Бондаря пішла на перерву в статусі переможця 2:1, але наприкінці зустрічі кловці Михайло Костенко і Денис Хруль перевернули ситуацію з ніг на голову, вивівши Кло в лідери становища — 3:2.

Проте УТМС команда з неймовірним характером пішли в ва-банк, знявши воротаря та вивівши додаткового польового гравця і на останніх секундах зустрічі індивідуальними зусиллями Миколи Кодацького змогли зрівняти рахунок!

Переможця цього неймовірно крутого матчу визначила серія пенальті. В якій героєм лотереї став найдосвідчений голкіпер турніру Дмитро Сабатович з УМТС, до речі який є і генеральним директором ДП Укрметртестстандарт.

Голкіпер Умтс потягнув удар кловця Дениса Хруля і забезпечив своїй команді участь у фіналі!

Кубок Кличка-2020.

Півфінали, 22 серпня

Адвокати Київщини - Дунай 1:2

Голи: 0:1 – 9 Віталій Хитров, 1:1 - 21 Роман Назаров, 1:2 - 30 Артем Сергеєв

Умтс – Кло 3:3 (4:3 після серії пенальті)

Голи: 1:0 – 1 Валентин Бондар, 2:0 - 15 Микола Березін (автогол), 2:1 – 16 Денис Хруль, 2:2 – 32 Михайло Костенко, 2:3 - 37 Денис Хруль, 3:3 - 40 Микола Кодацький

Розклад заключних матчів:

23 серпня, неділя

16:00 матч за третє місце

Адвокати Київщини - Кло

17:00 Фінал KlitschkoCup2020

Дунай - Умтс

Всі матчі в ефірі на ютуб каналі Superball-UA.

Павло Добрянський, пресслужба АМФК