Суарес: Мені ніхто не казав, що я маю піти

Джерело - sport.ua.
Нападник Барселони Луїс Суарес хоче залишитися у клубі на наступний сезон.
Про це розповів сам форвард.
"Були розмови в ЗМІ, був список, який назвав президент. Але особисто мені ніхто нічого не говорив. Нехай той, хто відповідальний за трансфери, мені в обличчя скаже про це. Було б добре.
Краще зробити так, ніж зливати інформацію в пресу. Я хочу залишитися в команді, але якщо клуб вважає інакше, то я готовий це обговорювати. З Куманом розмови не було", - відзначив Суарес.
Контракт гравця закінчується в 2021 році.
Уругваєць виступає за Барселону з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії.
Нагадаємо, Барселона хоче позбутися Суареса.