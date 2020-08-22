 Суарес: Мені ніхто не казав, що я маю піти | Футбол | Champion.com.ua
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Суарес: Мені ніхто не казав, що я маю піти

Сьогодні 15:30 373 0
Луїс Суарес прокоментував інформацію, що у Барселоні на нього не розраховують
Суарес: Мені ніхто не казав, що я маю піти
#Суарес, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Нападник Барселони Луїс Суарес хоче залишитися у клубі на наступний сезон.

Про це розповів сам форвард.

"Були розмови в ЗМІ, був список, який назвав президент. Але особисто мені ніхто нічого не говорив. Нехай той, хто відповідальний за трансфери, мені в обличчя скаже про це. Було б добре.

Краще зробити так, ніж зливати інформацію в пресу. Я хочу залишитися в команді, але якщо клуб вважає інакше, то я готовий це обговорювати. З Куманом розмови не було", - відзначив Суарес.

Контракт гравця закінчується в 2021 році.

Уругваєць виступає за Барселону з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії.

Нагадаємо, Барселона хоче позбутися Суареса.

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