Суарес: Мені ніхто не казав, що я маю піти

Нападник Барселони Луїс Суарес хоче залишитися у клубі на наступний сезон.

Про це розповів сам форвард.

"Були розмови в ЗМІ, був список, який назвав президент. Але особисто мені ніхто нічого не говорив. Нехай той, хто відповідальний за трансфери, мені в обличчя скаже про це. Було б добре.

Краще зробити так, ніж зливати інформацію в пресу. Я хочу залишитися в команді, але якщо клуб вважає інакше, то я готовий це обговорювати. З Куманом розмови не було", - відзначив Суарес.