Президент УАФ Андрій Павелко перехворів коронавірусом.

Про це розповів сам глава УАФ.

"Друзі, дуже дякую всім, хто хвилювався і цікавився перебігом мого лікування. Завдяки відданим своїй справі медикам та Вашій підтримці я одужав. Вже два проведені ПЛР-тести дали негативний результат!

На власному досвіді пересвідчився у тому, наскільки величезне навантаження сьогодні лягає на наших лікарів. Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян!

Всім нам треба пам’ятати, що пандемія — це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень. Всім міцного здоров’я!!!", - розповів Павелко.