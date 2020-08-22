Джерело - isport.ua.
Захисник донецького Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко увійшов у сферу інтересів Наполі.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Неаполітанці і "гірники" вже почали переговори щодо трансферу.
Актуально: Матвієнко: Не знаю, чому йшов з Шахтаря в оренду, але обидва рази не в Маріуполь
Італійській команді подобається універсалізм Миколи в захисті - він може зіграти як в центрі так і на лівому фланзі.
Також наголошується, що в послугах Матвієнко зацікавлений новачок АПЛ - Лідс Юнайтед.
Нагадаємо, Матвієнко розповів кого вважає взірцем.