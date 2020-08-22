Микола Матвієнко може покинути Шахтар

Захисник донецького Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко увійшов у сферу інтересів Наполі.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Неаполітанці і "гірники" вже почали переговори щодо трансферу.

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Італійській команді подобається універсалізм Миколи в захисті - він може зіграти як в центрі так і на лівому фланзі.

Також наголошується, що в послугах Матвієнко зацікавлений новачок АПЛ - Лідс Юнайтед.

Нагадаємо, Матвієнко розповів кого вважає взірцем.