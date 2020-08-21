 Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ

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Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

1 тур

Шахтар - Колос

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 47 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +4=0-0 м’ячі 13-3 — в УПЛ

На полі Шахтаря — 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 8-0

Останній матч на полі Шахтаря — 16.07.2020. 31-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Шахтар — Колос — 2:0

Голи: 1:0 — Маркіньюс Сіпріану (49), 2:0 — Жуніор Мораес (90+4).

Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019).

Безгольова серія ковалівців у ворота "гірників" триває 194 хвилини.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Жуніор Мораес (Шахтар, 6 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Безпрограшна домашня серія Шахтаря з 21 квітня 2018 року триває в УПЛ 35 матчів: 29 перемог та 6 нічиїх.

Колос утримує клубну рекордну безнічийну серію в УПЛ, яка з 28 вересня 2019 року триває 26 ігор: 9 перемог і 17 поразок

Шахтар не програє в УПЛ 9 турів поспіль: +7=2.

"Гірники" з 6 червня цього року якщо пропускають голи в УПЛ то рівно по 2 м’ячі за гру.

200-й матч в УПЛ може провести Марлос (Шахтар) і забити 65-й гол.

40-й гол в УПЛ може забити Євген Коноплянка, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо (усі — Шахтар).

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