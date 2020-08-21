Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
1 тур
Олімпік - Динамо
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 20 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 16 матчів: +1=3-12 м’ячі 7-30
На полі Олімпіка — 8 матчів: +1=1-6 м’ячі 5-16
В УПЛ зіграно 14 матчів: +1=2-11 м’ячі 6-26
На полі Олімпіка — 7 матчів: +1=0-6 м’ячі 5-16
Останній матч на полі Олімпіка — 01.12.2019. 16-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Олімпік — Динамо — 1:3.
Голи: 0:1 — А. Бєсєдін (37), 1:1 — Ш. Захеді (38), 1:2 — А. Бєсєдін (79), 1:3 — К. Де Пена (87).
Гольовий серіал Динамо у ворота Олімпіка в УПЛ з 8 березня 2015 року триває 13 ігор — 26 м’ячів.
Безвиграшна серія олімпійців у матчах із динамівцями триває в Чемпіонатах 6 ігор: =1-5.
Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів — динамівець Віктор Циганков (5 м’ячів).
Цікаві факти та можливі події
Динамо може забити 1850-й гол у Чемпіонатах України (ще 4 м’ячі)
Пропускний клубний рекордний серіал Динамо в УПЛ триває 11 ігор — 19 голів.
Олімпійці минулий Чемпіонат завершили двома перемогами причому з великими рахунками.
Олімпік може здобути 30-ту домашню перемогу в УПЛ.
Олімпійці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
У 2-му для себе клубі УПЛ у статусі головного тренера дебютує Мірча Луческу, який у 2004-2016 роках провів у Чемпіонатах 356 ігор біля керма Шахтаря.
Мірча Луческу біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї нічиєї своїх підопічних.
15-й гол в УПЛ може забити Владислав Супряга (Динамо).