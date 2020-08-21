Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

1 тур

Олімпік - Динамо

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 20 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 16 матчів: +1=3-12 м’ячі 7-30

На полі Олімпіка — 8 матчів: +1=1-6 м’ячі 5-16

В УПЛ зіграно 14 матчів: +1=2-11 м’ячі 6-26

На полі Олімпіка — 7 матчів: +1=0-6 м’ячі 5-16

Останній матч на полі Олімпіка — 01.12.2019. 16-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Олімпік — Динамо — 1:3.

Голи: 0:1 — А. Бєсєдін (37), 1:1 — Ш. Захеді (38), 1:2 — А. Бєсєдін (79), 1:3 — К. Де Пена (87).

Гольовий серіал Динамо у ворота Олімпіка в УПЛ з 8 березня 2015 року триває 13 ігор — 26 м’ячів.

Безвиграшна серія олімпійців у матчах із динамівцями триває в Чемпіонатах 6 ігор: =1-5.

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів — динамівець Віктор Циганков (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Динамо може забити 1850-й гол у Чемпіонатах України (ще 4 м’ячі)

Пропускний клубний рекордний серіал Динамо в УПЛ триває 11 ігор — 19 голів.

Олімпійці минулий Чемпіонат завершили двома перемогами причому з великими рахунками.

Олімпік може здобути 30-ту домашню перемогу в УПЛ.

Олімпійці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

У 2-му для себе клубі УПЛ у статусі головного тренера дебютує Мірча Луческу, який у 2004-2016 роках провів у Чемпіонатах 356 ігор біля керма Шахтаря.

Мірча Луческу біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї нічиєї своїх підопічних.

15-й гол в УПЛ може забити Владислав Супряга (Динамо).