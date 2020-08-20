Атлетіко підписав воротаря з Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Атлетіко підписав 24-річного хорватського воротаря Іво Грбича.
Хорват виступає на позиції воротаря і його основне завдання підміняти Яна Облака. Сума трансферу склала сім мільйонів євро. Контракт укладено на чотири роки.
Останні два роки Іво провів в Локомотиві із Загреба. За сезон він відіграв 38 матчів і 11 раз зберігав ворота сухими.
[📝] Acuerdo con el @NKLokomotiva para el traspaso de Ivo Grbić.— Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020
🇭🇷 El guardameta croata firma con nuestro club para las siguientes 4️⃣ temporadas.
➡️ https://t.co/uTq0GCISUH
🧤 ¡#BienvenidoGrbic a la familia rojiblanca!
🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/akiAb45Jxl
Раніше, Атлетіко залишив Антоніо Адан.