Атлетіко підписав воротаря з Хорватії

Грбіч замінить Адана

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко підписав 24-річного хорватського воротаря Іво Грбича.

Хорват виступає на позиції воротаря і його основне завдання підміняти Яна Облака. Сума трансферу склала сім мільйонів євро. Контракт укладено на чотири роки.

Останні два роки Іво провів в Локомотиві із Загреба. За сезон він відіграв 38 матчів і 11 раз зберігав ворота сухими.

[📝] Acuerdo con el @NKLokomotiva para el traspaso de Ivo Grbić.



🇭🇷 El guardameta croata firma con nuestro club para las siguientes 4️⃣ temporadas.



➡️ https://t.co/uTq0GCISUH



🧤 ¡#BienvenidoGrbic a la familia rojiblanca!



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/akiAb45Jxl — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020

Раніше, Атлетіко залишив Антоніо Адан.