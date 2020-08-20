ФК Львів підписав хавбека збірної Естонії

ФК Львів оголосив про перший трансфер

ФК Львів підписав контракт з естонським півзахисником Мікелем Айнсалу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угода з гравцем розрахована на 3 роки. Він виступатиме у клубі під 8 номером.

24-річний Мікель Айнсалу є вихованцем клубу Німме Калью. У Львів гравець перейшов із клубу Флора (Таллінн).

У попередньому клубі Мікель тричі ставав чемпіоном Естонії (2015, 2017, 2019), двічі вигравав національний Кубок (2016, 2020) та одного разу був володарем Суперкубка країни (2016). У складі збірної Естонії наш перший літній новачок провів 7 поєдинків.

Нагадаємо, Рух збирається підписати кількох новачків.