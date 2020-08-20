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Аякс готовий підписати Суареса

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Аякс назвав суму, яку готовий заплатити за Луїса Суареса
Аякс готовий підписати Суареса
#Суарес, #Барселона, #Аякс

Джерело - espreso.tv.

Аякс запропонував за уругвайського форварда іспанської Барселони Луїса Суареса 15 млн євро.

Про це повідомляє football-oranje.com.

Після призначення новим головним тренером Барселони нідерландця Рональда Кумана керівництво клубу порадило Луїсу Суаресу шукати нову команду.

Каталонці вже обговорюють перехід форварда з Аяксом, який готовий заплатити за нападника 15 млн євро.

Уругваєць виступає за Барселону з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії.

Нагадаємо, Барселона хоче позбутися Суареса.

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