Аякс назвав суму, яку готовий заплатити за Луїса Суареса

Аякс запропонував за уругвайського форварда іспанської Барселони Луїса Суареса 15 млн євро.

Про це повідомляє football-oranje.com.

Після призначення новим головним тренером Барселони нідерландця Рональда Кумана керівництво клубу порадило Луїсу Суаресу шукати нову команду.

Каталонці вже обговорюють перехід форварда з Аяксом, який готовий заплатити за нападника 15 млн євро.

Уругваєць виступає за Барселону з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії.

Нагадаємо, Барселона хоче позбутися Суареса.