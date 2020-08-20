Зідан назвав команду, яку мріє очолити

Головний тренер Реала Зінедін Зідан у майбутньому хоче очолити збірну Франції.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

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"Я вже казав про це багато років тому. Якщо я тренер, чому колись не очолити збірну Франції? Це не новина. Навіть Дідьє Дешам знає це, тому що це він оголосив про це. У всіх нас є історія, моя історія зі збірною Франції була прекрасна до мого останнього матчу. Були злети і падіння, але моя історія була чудова", - сказав Зідан.