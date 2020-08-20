Зоря розірвала контракт з нападником

Зоря припинила співпрацю з нападником

22-річний форвард Сергій Майборода більш не є футболістом луганської Зорі.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

За інформацією джерела, футболіст домовився з клубом про розірвання контракту.

Майборода є вихованцем академії Зорі, проте закріпитися в першій команді йому так і не вдалося.

Всього за луганчан Майборода провів лише 5 поєдинків, відзначився 1 забитим м'ячем.

Офіційно про відхід Майбороди Зоря поки не повідомляла, однак прізвище цього футболіста відсутнє у заявці луганського клубу, представленій на сайті УПЛ.

Нагадаємо, Зорю допустили до участі в Лізі Європи.