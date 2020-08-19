Боруссія орендувала півзахисника Реала

Жезус гратиме у Німеччині два роки

Джерело - Чемпіон.

Рейніер Жезус два сезони захищатиме кольори дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє пресслужба джмелів.

Німецький клуб домовився про оренду з Реалом, якому належить контракт бразильця. У новій команді він отримав 20-й номер.

У січні цього року Реал заплатив за талановитого бразильця 30 мільйонів євро. Він відіграв три матчі за молодіжну команду вершкових і відзначився двома голами.

Раніше, не відбувся трансфер Санчо з Боруссії до Манчестера Юнайтед.