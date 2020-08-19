Боруссія орендувала півзахисника Реала

Джерело - Чемпіон.
Рейніер Жезус два сезони захищатиме кольори дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє пресслужба джмелів.
Німецький клуб домовився про оренду з Реалом, якому належить контракт бразильця. У новій команді він отримав 20-й номер.
У січні цього року Реал заплатив за талановитого бразильця 30 мільйонів євро. Він відіграв три матчі за молодіжну команду вершкових і відзначився двома голами.
BEM-VINDO REINIER 🇧🇷🤙 pic.twitter.com/CMbUuGdw7m— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 19, 2020
Раніше, не відбувся трансфер Санчо з Боруссії до Манчестера Юнайтед.