Волинь призначила головного тренера

Останнім місце роботи Сачка була Ворскла

Джерело - ФК Волинь.

Луцька Волинь призначила Василя Сачка на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу

На тренерському містку Сачко замінив Андрія Тлумака, який раніше покинув клуб.

Відзначимо, що Сачко в якості гравця п'ять років провів у складі Волині, разом з командою він ставав чемпіоном і найкращим бомбардиром Першої ліги.

Останнім місце роботи Сачка була Ворскла, яку він покинув в березні 2019 року.

Сьогодні Сачка представили команді, після чого він повинен провести перше тренування.

Нагадаємо, що за підсумками минулого чемпіонату Волинь посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі.