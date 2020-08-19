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Волинь призначила головного тренера

Вчора 22:40 809 0
Останнім місце роботи Сачка була Ворскла
Волинь призначила головного тренера
#Сачко, #Волинь

Джерело - ФК Волинь.

Луцька Волинь призначила Василя Сачка на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу

На тренерському містку Сачко замінив Андрія Тлумака, який раніше покинув клуб.

Відзначимо, що Сачко в якості гравця п'ять років провів у складі Волині, разом з командою він ставав чемпіоном і найкращим бомбардиром Першої ліги.

Останнім місце роботи Сачка була Ворскла, яку він покинув в березні 2019 року.

Сьогодні Сачка представили команді, після чого він повинен провести перше тренування.

Нагадаємо, що за підсумками минулого чемпіонату Волинь посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі.

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