Волинь призначила головного тренера

Джерело - ФК Волинь.
Луцька Волинь призначила Василя Сачка на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу
На тренерському містку Сачко замінив Андрія Тлумака, який раніше покинув клуб.
Відзначимо, що Сачко в якості гравця п'ять років провів у складі Волині, разом з командою він ставав чемпіоном і найкращим бомбардиром Першої ліги.
Останнім місце роботи Сачка була Ворскла, яку він покинув в березні 2019 року.
Сьогодні Сачка представили команді, після чого він повинен провести перше тренування.
Нагадаємо, що за підсумками минулого чемпіонату Волинь посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі.