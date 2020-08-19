Перший тур УПЛ відбудеться без системи VAR

Система буде працювати в режимі офлайн

Джерело - ТК Футбол.

У першому турі нового сезону чемпіонату України система відеоасистента арбітра VAR працювати не буде.

Про це повідомляє ТК футбол.

Система функціонуватиме на трьох матчах туру, однак залишиться в режимі офлайн і впливати на рішення суддів не зможе. Це зроблено для навчання нової групи рефері, які в майбутньому отримають право обслуговувати матчі з VAR.

Раніше повідомлялося, що УАФ почала навчання другої групи арбітрів, а також планує закупити додаткове обладнання, щоб більше ігор туру були з системою VAR.

1-й тур стартує 21-го серпня матчами Олімпік - Динамо і Шахтар - Колос.

Раніше, УПЛ ТБ буде створене найближчим часом.