Перший тур УПЛ відбудеться без системи VAR

Джерело - ТК Футбол.
У першому турі нового сезону чемпіонату України система відеоасистента арбітра VAR працювати не буде.
Про це повідомляє ТК футбол.
Система функціонуватиме на трьох матчах туру, однак залишиться в режимі офлайн і впливати на рішення суддів не зможе. Це зроблено для навчання нової групи рефері, які в майбутньому отримають право обслуговувати матчі з VAR.
Раніше повідомлялося, що УАФ почала навчання другої групи арбітрів, а також планує закупити додаткове обладнання, щоб більше ігор туру були з системою VAR.
1-й тур стартує 21-го серпня матчами Олімпік - Динамо і Шахтар - Колос.
Раніше, УПЛ ТБ буде створене найближчим часом.