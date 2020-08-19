У гравця Роми виявлений коронавірус

Йдеться про запасного воротаря команди Антоніо Міранте.

У запасного воротаря Роми Антоніо Міранте виявлений коронавірус.

Про це повідомляє pagineromaniste.com.

Раніше хвороба була виявлена ​​у двох гравців молодіжної команди Роми. Всі троє перед цим відпочивали на острові Сардинія.

Після двох позитивних результатів тестування серед гравців Прімавери Роми клуб тимчасово припинив тренування молодіжної команди на базі в Тригорії. Зараз там проходить санітарна обробка приміщень і споруд.

Перша команда Роми повинна почати підготовку до нового сезону 27 серпня. Наставник Роми Паулу Фонсека сподівається, що до того моменту в його розпорядженні буде вся команда.

Раніше, Рома шукає нового спортивного директора.