Підопічні Гнатіва пропустили три голи

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі львівські Карпати програли тернопільській Ниві.

Карпатівці у другому спарингу у рамках підготовки до старту сезону зустрілись з Нивою. Поєдинок на стадіоні Україна завершився перемогою гостей - 0:3.

Нагадаємо, що у попередньому матчі команда Романа Гнатіва здолала ПФК Львів (5:2).

Контрольний матч

18 серпня

Карпати (Львів) - Нива (Тернопіль) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Малащук, 0:2 - 44 Скакун, 0:3 - 52 Проців

Нагадаємо, Десна цікавиться ексзахисником Карпат Мартінсом.