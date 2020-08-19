Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі львівські Карпати програли тернопільській Ниві.
Карпатівці у другому спарингу у рамках підготовки до старту сезону зустрілись з Нивою. Поєдинок на стадіоні Україна завершився перемогою гостей - 0:3.
Нагадаємо, що у попередньому матчі команда Романа Гнатіва здолала ПФК Львів (5:2).
Контрольний матч
18 серпня
Карпати (Львів) - Нива (Тернопіль) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Малащук, 0:2 - 44 Скакун, 0:3 - 52 Проців
Нагадаємо, Десна цікавиться ексзахисником Карпат Мартінсом.