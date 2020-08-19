Збірна Нідерландів знайшла заміну Куману

Виконувачем обов'язків головного тренера збірної Нідерландів став Двайт Лодевегес, який раніше був асистентом Рональда Кумана.

Про це повідомляється на офіційному сайті Королівського футбольного союзу Нідерландів.

"Ми шкодуємо про відхід Рональда, але поважаємо його вибір. У своїй роботі на посаді головного тренера національної команди він досяг хороших результатів. Чимало гравців досягли значного прогресу і ми можемо продовжувати йти тим же шляхом", – йдеться у повідомленні.

Під керівництвом Кумана "помаранчеві" провели 20 матчів, починаючи з лютого 2018-го, та вийшли у фінал Ліги націй 2018/19. Найближчі поєдинки під керівництвом Лодевегеса національна команда проведе на початку вересня проти Польщі та Італії.

Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок відбудеться влітку наступного року в Амстердамі.