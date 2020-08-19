Куман дав перший коментар на чолі Барселони

Рональд Куман може стати гідним тренером каталонської Барселони.

Про це сказав сам фахівеь.

"Для мене було честю працювати головним тренером збірної Нідерландів. За останні два з половиною роки я зробив усе можливе, щоб досягти успіхів з "ораньє". Я з гордістю озираюсь на наші спільні здобутки за цей період.

У збірної Нідерландів є світле майбутнє, в цьому я переконаний. Всім добре відомо, що Барселона – клуб моєї мрії. Мені здається, що я можу стати гідним тренером для неї", – цитує Кумана офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.