Куман дав перший коментар на чолі Барселони

Джерело - Чемпіон.
Рональд Куман може стати гідним тренером каталонської Барселони.
Про це сказав сам фахівеь.
"Для мене було честю працювати головним тренером збірної Нідерландів. За останні два з половиною роки я зробив усе можливе, щоб досягти успіхів з "ораньє". Я з гордістю озираюсь на наші спільні здобутки за цей період.
У збірної Нідерландів є світле майбутнє, в цьому я переконаний. Всім добре відомо, що Барселона – клуб моєї мрії. Мені здається, що я можу стати гідним тренером для неї", – цитує Кумана офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.
Нагадаємо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного трофею. Останньою краплею став ганебний виліт з Ліги чемпіонів від Баварії (2:8).