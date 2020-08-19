Оболонь-Бровар призначила головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Валерій Іващенко став повноцінним головним тренером Оболонь-Бровара.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

39-річний фахівець працював виконувачем обов'язків головного тренера з 8 липня, коли попередній наставник команди Олег Мазуренко пішов у відпустку до завершення сезону-2019/20. Контракт з коучем підписаний терміном на один рік.

До слова, Іващенко виступав за Оболонь-Бровар у статусі гравця, а після завершення кар'єри у 2014 році розпочав тут свій тренерський шлях. Він вже мав досвід тимчасової роботи головним тренером "пивоварів" у 2017-му.

Нагадаємо, минулому сезоні київська команда фінішувала у Першій лізі шостою.