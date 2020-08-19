 Оболонь-Бровар призначила головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Барселона повідомила про призначення Кумана
Сьогодні 12:57 320
"Скала запрошував мене у Шахтар". Він виграв Лігу чемпіонів, послав Заммера до біса і двічі забив Оліверу Кану
Сьогодні 12:11 2774
Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 10:10 315
Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:37 3126
ПСЖ розгромив Лейпциг та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1083
Програма ПроФутбол може припинити своє існування
Вчора 20:40 2678
Наполі хоче підписати нападника збірної України
Вчора 17:24 2107
Кравець може повернутися в Динамо
Вчора 17:10 1119 1
Зозуля може повернутися в Динамо
Вчора 11:40 4733 1
Визначились фіналісти Ліги Європи 2019/20
Вчора 07:01 10613
Блоги
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:24 398
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:42 432
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:15 679
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 13:38 705
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Вчора 10:21 1152
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2673
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1091
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
17.08.2020 14:07 1467
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою Valeriy Ruchka
17.08.2020 14:06 3030
Дорога до Кельна. Шахтар за крок від фіналу Ліги Європи
Дорога до Кельна. Шахтар за крок від фіналу Ліги Європи Valeriy Ruchka
17.08.2020 13:52 385
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
16.08.2020 08:22 4508
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
15.08.2020 22:07 2186
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
15.08.2020 21:26 1784
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.08.2020 15:42 915
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
15.08.2020 00:08 1265
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:45 Футбол Батя у фіналі: Неймар святкує перемогу ПСЖ 3
13:30 Хокей Найкращий снайпер чемпіонату Румунії перейшов у Кременчук 340
13:15 Футбол 1+1 прокоментував чутки про закриття ПроФутболу 699
12:57 Футбол Барселона повідомила про призначення Кумана 320
12:45 Футбол Оболонь-Бровар призначила головного тренера 710
12:33 Бокс Бій Майка Тайсона з Роєм Джонсом можуть скасувати 720
12:24 Блог Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду 404
12:11 Футбол "Скала запрошував мене у Шахтар". Він виграв Лігу чемпіонів, послав Заммера до біса і двічі забив Оліверу Кану 2774
12:10 Футбол Ларсон стане асистентом Кумана у Барселоні 607
11:59 Футбол Венгер спростував чутки про бажання стати тренером збірної Нідерландів 605
11:52 Інше У Києві стартує KlitschkoCup 2020 - турнір з футболу 6х6 618
11:42 Футбол Лавриненко: Команди в УПЛ знаходяться в нерівних умовах 804
11:42 Блог Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського 436
11:28 Футбол Карабах - Сілекс 4:0. Огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 747
11:07 Хокей Вегас вибив Чикаго, Вашингтон обіграв Айлендерс. Результати матчів НБА 935
10:45 Футбол Мілевський: Я все розумію і сильно не святкую 1056
10:30 Бокс Лопес: Я виб'ю усе лайно з Ломаченка 1285
10:15 Блог Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою 681
10:10 Пряма трансляція Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE 315
10:02 Футбол У Києві стартує Klitschko Cup 2020 1243
09:49 Футбол Французький клуб вперше за 16 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 1133
09:37 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 3126
09:30 Футбол Динамо - Астана 6:3. Огляд матчу 1499
09:12 Футбол Рикун стане тренером ФК Метал 1870
08:50 Баскетбол Лейкерс і Мілуокі програли на старті плей-оф НБА 1470

Оболонь-Бровар призначила головного тренера

Сьогодні 12:45 710 0
Оболонь-Бровар призначила головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Валерій Іващенко став повноцінним головним тренером Оболонь-Бровара.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

39-річний фахівець працював виконувачем обов'язків головного тренера з 8 липня, коли попередній наставник команди Олег Мазуренко пішов у відпустку до завершення сезону-2019/20. Контракт з коучем підписаний терміном на один рік.

До слова, Іващенко виступав за Оболонь-Бровар у статусі гравця, а після завершення кар'єри у 2014 році розпочав тут свій тренерський шлях. Він вже мав досвід тимчасової роботи головним тренером "пивоварів" у 2017-му.

Нагадаємо,  минулому сезоні київська команда фінішувала у Першій лізі шостою.

 

Коментарі ()