Ларсон стане асистентом Кумана у Барселоні

Асистентом нового головного тренера Барселони, нідерландця Рональда Кумана, стане колишній форвард каталонського клубу швед Генрік Ларссон.

Про це повідомляє AS.

Генрік Ларссон прийняв пропозицію Рональда Кумана стати його асистентом у Барселоні. Очікується, що швед буде відповідати у каталонському клубі за форвардів.

Також в новий тренерський штаб Барси увійде нідерландець Альфред Схройдер, звільнений в червні з німецького Гоффенхайма.

48-річний Генрік Ларссон виступав за Барселону з 2004 до 2006 року. Також грав за шведські Гегаборг, Гельсінборг, нідерландський Фейєноорд, шотландський Селтік та англійський Манчестер Юнайтед.

Тренував шведські Ландскруну, Фалькенберг та Гельсінборг, який залишив 2019 року.