Мілевський: Я все розумію і сильно не святкую

35-річний український нападник Динамо-Брест Артем Мілевський прокоментував перемогу над Астаною (6:3) у першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

"З перемогою, Брест!!! З такою першою і такої незвичайною!!! Я все розумію і сильно не святкую. Мир Білорусі", — написав Артем в Instagram.