Мілевський: Я все розумію і сильно не святкую

Джерело - Чемпіон.
35-річний український нападник Динамо-Брест Артем Мілевський прокоментував перемогу над Астаною (6:3) у першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.
"З перемогою, Брест!!! З такою першою і такої незвичайною!!! Я все розумію і сильно не святкую. Мир Білорусі", — написав Артем в Instagram.
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S pobedoi Brest!!!!!,s takoi pervoi I takoi neobichnoi!!!!🔵⚪️ya vse ponimau i silno ne prazdnuu,✌️PEACE BELARUS
У матчі з Астаною Мілевський відзначився двома результативними передачами.