Динамо - Астана 6:3. Огляд матчу

В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів -2020/2021 брестське Динамо протистояло Астані з Казахстану.

Команди порадували результативним футболом, на двох забивши аж 9 голів.

У складі Динамо Хачеріді відіграв увесь матч, Мілевський - 86 хвилин.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Кваліфікація, 1/8 фіналу

18 серпня

Динамо (Брест, Білорусь) - Астана (Казахстан) 6:3 (4:1)

Голи: 1:0 - 16 Гордійчук, 2:0 - 17 Печенін, 3:0 - 22 Гордійчук, 4:0 - 37 Седько, 4:1 - 45 Томасов, 4:2 - 53 Ротаріу, 5:2 - 55 Діалло, 5:3 - 87 Бейсебеков, 6:3 - 90 Діалло

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