Рикун стане тренером ФК Метал

Джерело - sportarena.

42-річний експівзахисник Дніпра, Металіста і збірної України Олександр Рикун увійшов до тренерського штабу ФК Метал. Спеціаліст буде відповідати за селекційний напрямок харківського клубу.

Про це повідомляє сайт sportarena.

ФК Метал в новому сезоні зіграє у Другій лізі чемпіонату України. Олександр Кучер стане граючим головним тренером команди, а його тренерський штаб доповнять Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко та Андрій Дикань.

Домашні матчі Метал планує проводити на стадіоні Геліос-Арена (друга назва — Нова Баварія) в Харкові.