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Мілевський віддав два асисти у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:22 619 0
Мілевський віддав два асисти у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо успішно стартувало в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2020/21.

Українець Артем Мілевський віддав дві гольові передачі в матчі кваліфікації ЛЧ проти Астани з Казахстану.

В результаті клуб з Білорусі переміг з рахунком 6:3 і вийшов у наступний раунд.

Артем Мілевський провів на полі 86 хвилин, Євген Хачеріді відіграв весь матч, а Олександр Нойок до заявки на гру не потрапив.

Тепер Динамо Брест поміряється силами в Q2 з переможцем пари Коннас-Кі Номадс (Вельс) – Сараєво (Боснія і Герцеговина).

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