Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо успішно стартувало в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2020/21.

Українець Артем Мілевський віддав дві гольові передачі в матчі кваліфікації ЛЧ проти Астани з Казахстану.

В результаті клуб з Білорусі переміг з рахунком 6:3 і вийшов у наступний раунд.

Артем Мілевський провів на полі 86 хвилин, Євген Хачеріді відіграв весь матч, а Олександр Нойок до заявки на гру не потрапив.

Тепер Динамо Брест поміряється силами в Q2 з переможцем пари Коннас-Кі Номадс (Вельс) – Сараєво (Боснія і Герцеговина).

Динамо Брест - Астана. Гол Седько (4:0) pic.twitter.com/j1gEY7H5Vd — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 18, 2020