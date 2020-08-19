Джерело - Чемпіон.
Брестське Динамо успішно стартувало в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2020/21.
Українець Артем Мілевський віддав дві гольові передачі в матчі кваліфікації ЛЧ проти Астани з Казахстану.
В результаті клуб з Білорусі переміг з рахунком 6:3 і вийшов у наступний раунд.
Артем Мілевський провів на полі 86 хвилин, Євген Хачеріді відіграв весь матч, а Олександр Нойок до заявки на гру не потрапив.
Тепер Динамо Брест поміряється силами в Q2 з переможцем пари Коннас-Кі Номадс (Вельс) – Сараєво (Боснія і Герцеговина).
Динамо Брест - Астана. Гол Седько (4:0) pic.twitter.com/j1gEY7H5Vd— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 18, 2020
Динамо Брест - Астана. Гол Диалло (5:2) pic.twitter.com/jB2iWCydzd— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 18, 2020