Гравець Ліверпуля заразився коронавірусом

Команда зараз перебуває на зборах в Австрії

У футболіста Ліверпуля на передсезонних зборах в Австрії виявлений коронавірус.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Ім'я зараженого гравця не називається

Клуб повністю ізольований від публіки і незважаючи на випадок зараження, продовжує підготовку до сезону, який стартує вже через 11 днів. При цьому в Ліверпулі відмовилися підтвердити або спростувати інформацію про випадок зараження.

Через 11 днів - 29 серпня - Ліверпуль почне сезон матчем за Суперкубок Англії проти Арсеналу. А до цього повинні пройти дві контрольні гри - проти Штутгарта 22 серпня і проти Зальцбурга 25 серпня.

Раніше, Вільямс продовжив контракт з Ліверпулем.