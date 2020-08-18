Клаудіо Браво залишив Манчестер Сіті

Клуб попрощався з футболістом

Джерело - Чемпіон.

Чилійський воротар Клаудіо Браво більше не є гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 37-річного футболіста з містянами завершився. Клуб попрощався з футболістом і подякував за співпрацю. Таким чином, Браво є вільним агентом.

За Манчестер Сіті він грав з 2016 року і за цей час провів 61 матч і пропустив 60 м'ячів. Він також двічі вигравав чемпіонат Англії, виграв кубок Англії, двічі виграв Суперкубок Англії і тричі завоював Кубок англійської ліги.

Раніше, Гвардіола хоче забрати Мессі у Манчестер Сіті.