Клаудіо Браво залишив Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Чилійський воротар Клаудіо Браво більше не є гравцем Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 37-річного футболіста з містянами завершився. Клуб попрощався з футболістом і подякував за співпрацю. Таким чином, Браво є вільним агентом.
Thank you, @C1audioBravo 💙— Manchester City (@ManCity) August 18, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/id3A8LEnij
За Манчестер Сіті він грав з 2016 року і за цей час провів 61 матч і пропустив 60 м'ячів. Він також двічі вигравав чемпіонат Англії, виграв кубок Англії, двічі виграв Суперкубок Англії і тричі завоював Кубок англійської ліги.
Раніше, Гвардіола хоче забрати Мессі у Манчестер Сіті.