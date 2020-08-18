Венгер може очолити збірну Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

Француз Арсен Венгер запропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної Нідерландів замість Рональда Кумана, який очолить Барселону

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними джерела, 70-річний Венгер звернувся в нідерландську футбольну асоціацію та повідомив про готовність змінити на цій посаді Рональда Кумана, який, ймовірно, очолить Барселону.

В листопаді 2019 року Венгер обійняв посаду керівника відділу ФІФА з глобального розвитку футболу. До цього француз тренував англійський Арсенал з 1996 по 2018 рік.

У контракті Рональда Кумана з Королівським футбольним союзом Нідерландів є пункт, що дозволяє йому залишити збірну, якщо він отримає пропозицію від Барселони.

Нідерланди є суперником збірної України на груповому раунді Євро-2020.