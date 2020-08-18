Шахтар встановив антирекорд Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зазнав від італійського Інтера найбільшої поразки в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА.
Про це повідомляє Opta у twitter.
17 серпня у Дюссельдорфі Шахтар програв Інтеру в півфіналі Ліги Європи з рахунком 0:5. Ця поразка виявилася найбільшою на цій стадії турніру в історії Ліги Європи та Кубка УЄФА.
Інтер вийшов до фіналу ЛЄ, де 21 серпня зустрінеться з іспанською Севільєю.
5 - Inter Milan's 5-0 win over Shakhtar Donetsk is the biggest margin of victory in a single Europa League/UEFA Cup semi-final game. Drubbing. pic.twitter.com/yY9cQCpkYv— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020