Шахтар встановив антирекорд Ліги Європи

Шахтар зазнав від італійського Інтера найбільшої поразки в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА.

Про це повідомляє Opta у twitter.

17 серпня у Дюссельдорфі Шахтар програв Інтеру в півфіналі Ліги Європи з рахунком 0:5. Ця поразка виявилася найбільшою на цій стадії турніру в історії Ліги Європи та Кубка УЄФА.

Інтер вийшов до фіналу ЛЄ, де 21 серпня зустрінеться з іспанською Севільєю.