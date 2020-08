Шахтар встановив антирекорд Ліги Європи

Шахтар зазнав від італійського Інтера найбільшої поразки в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА.

5 - Inter Milan's 5-0 win over Shakhtar Donetsk is the biggest margin of victory in a single Europa League/UEFA Cup semi-final game.