 Ультрас Динамо оголосило бойкот | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначились фіналісти Ліги Європи 2019/20
Сьогодні 07:01 8790
Інтер - Шахтар: огляд матчу
Сьогодні 06:56 1340
РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 06:47 3596
Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:49 3060
Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 5:0: як це було?
Вчора 23:47 31705
Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
Вчора 22:10 1346
Рац: За підбором гравців Шахтар не поступається Інтеру
Вчора 20:10 967
ХК Донбас висловив невдоволення роботою Федерації хокею України
Вчора 19:10 3864
Каштру: Матч з Інтером - найважливіший поєдинок у тренерській кар'єрі
Вчора 18:25 1140
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Вчора 18:05 2489
Блоги
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:38 127
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:21 373
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 2486
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
Вчора 14:57 1035
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 1361
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 Футбол Пятов провів 600-й матч у кар'єрі 48
14:06 Футбол Шахтар встановив нове досягнення у рейтингу УЄФА 198
13:48 Футбол Динамо вийшло на фінальний етап підготовки до сезону 229
13:38 Блог Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке 132
13:27 Футбол 7 гравців Інтера потрапили до символічної збірної півфіналів Ліги Європи 291
13:10 ММА Чемпіон UFC відмовився від титулу 493
12:58 Футбол Шахтар встановив антирекорд Ліги Європи 482
12:44 Футбол Зорю допустили до участі в Лізі Європи 950
12:26 Футбол Ультрас Динамо оголосило бойкот 803
12:12 Футбол У Барселоні підтвердили переговори з Куманом 729
11:54 Футбол Стало відомо, де та коли Динамо та Шахтар зіграють за Суперкубок України 975
11:40 Футбол Зозуля може повернутися в Динамо 1954
11:24 Теніс Світоліна розстріляла Монфіса на тренуванні 768
11:13 Бокс Кличко підтримав протестувальників у Білорусі 971
10:57 Баскетбол Помер віцепрезидент Федерації баскетболу Одеси 1089
10:41 Футбол Степанко став найкориснішим гравцем Шахтаря у матчі проти Інтера 873 1
10:21 Блог Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко 376
10:08 Футбол Сопко: Інтер нічого особливого не показав 1399 1
09:52 Футбол Вільямс продовжив контракт з Ліверпулем 996
09:42 Футбол ФК Метал підписав досвідченого вінгера 1521
09:26 Бокс Чісора потролив Усика 1393
09:13 Футбол Інтер – Шахтар: Лукаку став найкориснішим гравцем матчу 1056
08:56 Баскетбол Торонто, Кліпперс та Бостон з перемог стартували у плей-оф НБА 983
08:41 Футбол Барселона офіційно звільнила головного тренера 1403
08:21 Футбол Хочолава: Другий гол зламав нас психологічно 1286

Ультрас Динамо оголосило бойкот

Сьогодні 12:26 803 0
Ультрас Динамо оголосило бойкот

Активні фанати київського клубу WBC оприлюднили офіційну заяву щодо подальшої підтримки Динамо.

"Ми звертаємось до кожного, хто відвідує фанатські сектори Динамо та до тих, хто хоче змін в клубі і кого не влаштовує нехтування інтересами вболівальників. Вже у п'ятницю Динамо зіграє перший матч у чемпіонаті України. Як бачимо, усі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно байдуже на вболівальників.

Посудіть самі: матч ставлять в робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо чи пускатимуть вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалась, не було навіть трансляцій. Хіба так виглядає здорова комунікація клубу зі своїми прихильниками? Виходячи з цього, уважно просимо ознайомитися з наступними пунктами:

1. Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати до якого стану Суркіси довели Динамо Київ.

2. В новому сезоні абонементів на фанатські сектори не буде! В них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

3. Наші сектори на НСК Олімпійський (41-43) та стадіоні Динамо (20-21) залишаються незмінними. Це наш дім! Шукайте квитки в касах та купуйте найдешевшої цінової категорії, коли глядачів почнуть пускати на трибуни.

4. Ми відмовляємось від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок та яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське Динамо. Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом.

5. Ми закликаємо відмовитись від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині Динамо), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Лише найдешевші квитки, щоб доносити свою позицію на стадіоні.

6. Будьте пильними! Брати Суркіси вже не раз наймали тітушок для власних цілей та різного роду фізичних протистоянь з фанатами. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поряд з вами", – написали ультрас Динамо на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Коментарі ()