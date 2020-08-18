Ультрас Динамо оголосило бойкот

Активні фанати київського клубу WBC оприлюднили офіційну заяву щодо подальшої підтримки Динамо.

"Ми звертаємось до кожного, хто відвідує фанатські сектори Динамо та до тих, хто хоче змін в клубі і кого не влаштовує нехтування інтересами вболівальників. Вже у п'ятницю Динамо зіграє перший матч у чемпіонаті України. Як бачимо, усі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно байдуже на вболівальників.

Посудіть самі: матч ставлять в робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо чи пускатимуть вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалась, не було навіть трансляцій. Хіба так виглядає здорова комунікація клубу зі своїми прихильниками? Виходячи з цього, уважно просимо ознайомитися з наступними пунктами:

1. Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати до якого стану Суркіси довели Динамо Київ.

2. В новому сезоні абонементів на фанатські сектори не буде! В них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

3. Наші сектори на НСК Олімпійський (41-43) та стадіоні Динамо (20-21) залишаються незмінними. Це наш дім! Шукайте квитки в касах та купуйте найдешевшої цінової категорії, коли глядачів почнуть пускати на трибуни.

4. Ми відмовляємось від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок та яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське Динамо. Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом.

5. Ми закликаємо відмовитись від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині Динамо), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Лише найдешевші квитки, щоб доносити свою позицію на стадіоні.

6. Будьте пильними! Брати Суркіси вже не раз наймали тітушок для власних цілей та різного роду фізичних протистоянь з фанатами. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поряд з вами", – написали ультрас Динамо на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.