Хочолава: Другий гол зламав нас психологічно

Донецький Шахтар не показав своєї найкращої гри у поєдинку проти Інтера.

Про це розповів захисник гірників Давид Хочолава.

"Не думаю, що рахунок по грі. Ми пропустили свої голи через помилки і програли. Шахтар не показав свою найкращу гру – в атаці могли зіграти сильніше і, звичайно, в обороні.

Другий гол зламав нас психологічно. Втратили багато сил, відкрилися і пропустили ще кілька голів. У Інтера фантастичні нападники, один в один їм протистояти дуже важко", - сказав Хочалава.