На 19 хвилині півфінального матчу Ліги Європи між Інтером і Шахтарем помилився Андрій Пятов - Барелла перехопив передачу і виконав пас - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.