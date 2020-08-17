На 19 хвилині півфінального матчу Ліги Європи між Інтером і Шахтарем помилився Андрій Пятов - Барелла перехопив передачу і виконав пас - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.
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