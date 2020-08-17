Українець Данченко змінив клуб в Росії

У Рубіні футболіст не прижився

26-річний український захисник Олег Данченко змінив один російський клуб - з Рубіна перейшов до Уфи на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба Рубіна.

Орендна угода розрахована до закінчення сезону 2020/2021, причому в уфимського клубу є право викупу футболіста після закінчення угоди.

Данченко прийшов в Рубін з Шахтаря в червні 2019 року і зіграв за казанську команду 20 матчів, відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували список українців, які виступають у чемпіонаті Росії.