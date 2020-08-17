Маріуполь підписав лідера Миная

Термін угоди зі Стасюком складає три роки

Джерело - ФК Маріуполь.

Маріуполь уклав контракт із захисником Петром Стасюком терміном на 3 роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Петро Стасюк народився 24 лютого 1995 року в с. Петродолинське (Одеська область). Петро - вихованець ДЮСШ Моноліт (Чорноморськ) та СДЮШОР Скала (Моршин). Амплуа - лівий захисник. Зріст - 180 см, вага - 67 кг.

З 2013-го по 2017 рік він виступав за стрийську Скалу (53 матчі у Другій лізі, 54 гри - у Першій). У сезоні 2017/18 грав у першому дивізіоні за Балкани (21 матч, 1 гол) та одеську Жемчужину (8 матчів). З літа 2018-го захищав кольори Минаю (28 матчів у Другій лізі, 30 зустрічей, 2 голи - у Першій).

У минулому сезоні у складі закарпатської команди став чемпіоном Першої ліги. За оцінкою експертів Петро вважався найкращим лівим захисником у першому дивізіоні.

Раніше, Зоря мінімально перемогла Маріуполь в товариському матчі.