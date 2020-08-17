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Мане став найкращим гравцем АПЛ

Сьогодні 15:11 453 0
Мане став найкращим гравцем АПЛ

Нападник Ліверпуля Садіо Мане став володарем призу найкращому футболістові минулого розіграшу англійської Прем'єр-ліги за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні, яке проводила Професійна футбольна асоціація (PFA), 28-річний сенегалець набрав 41% голосів. У трійку кращих увійшли півзахисник Манчестер Сіті Кевін Кевін Де Брейне (27%) і одноклубник Мане захисник Трент Александер-Арнольд (17%).

Нагадаємо, найкращим футболістом минулого сезону за версією Прем'єр-ліги став Кевін Де Брейне, а найкращим молодим гравцем став Александер-Арнольд. Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон був визнаний кращим за версією асоціації журналістів.

Ліверпуль в сезоні-2019/2020 став чемпіоном Англії. У турнірній таблиці червоні випередили найближчого переслідувача, Манчестер Сіті, на 18 очок.

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