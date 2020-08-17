Шахтар хоче укласти довгостроковий контракт з Олімпійським

Шахтар хоче проводити домашні матчі на НСК Олімпійський.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Шахтар вже кілька місяців грає на НСК Олімпійський. Ми зараз ведемо переговори, щоб укласти довгостроковий контракт, від якого, я вважаю, і Динамо, і НСК Олімпійський тільки виграють.

Це буде добре і для збірної України, ми обговорювали це питання з Андрієм Шевченком. Є також і інші ідеї по взаємній співпраці зі стадіоном. Що стосується Динамо, то у них особливе пріоритетне право вибору ігрового дня, якщо за календарем наші ігри потрапляють на одине число ", - сказав Палкін.