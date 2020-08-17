34-річний бельгійський захисник Венсан Компані прийняв рішення завершити кар'єру гравця і очолити Андерлехт у якості тренера.

Угода з фахівцем розрахована на чотири роки.

"Я хочу повністю присвятити себе ролі тренера, мені потрібно 100% часу і уваги для цього. Ось чому я кидаю футбол. Наші амбіції залишаються тими, що й були. Я хочу залишитися в клубі як мінімум на чотири сезони і довести, що "Андерлехт" може грати в сучасний футбол і демонструвати хороші результати", — заявив Компані.

Протягом ігрової кар'єри Компані виступав за Андерлехт, Гамбург і Манчестер Сіті. Футболіст повернувся в Андерлехт влітку 2019-го року. У сезоні 2019/2020 Венсан провів за Андерлехт 18 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

В активі Компані 89 матчів у складі збірної Бельгії, де він забив 4 м'ячі.