 Динамо презентує нову форму | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо презентує нову форму

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Динамо презентує нову форму

Джерело - Чемпіон.

Віцечемпіон України сьогодні, 17 серпня, проведе традиційну передсезонну фотосесію.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

Київська команда продовжує підготовку до сезону 2020/21. Окрім вже традиційної здачі тестів на коронавірус, футболісти візьмуть участь у передсезонній фотосесії. Також цього тижня запланована окрема фотозйомка для презентації нової ігрової форми.

Технічним партнером клубу залишається компанія New Balance. Гравці Динамо позуватимуть у двох варіантах форми – домашньому та виїзному комплектах. Як вказано на офіційному сайті Динамо, результати фотосесії можна буде побачити вже найближчим часом.

Нагадаємо, сезон 2020/21 команда Мірчі Луческу розпочне поєдинком проти Олімпіка. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 серпня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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