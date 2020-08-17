Кравченко стане граючим тренером Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Капітан Дніпра-1 Сергій Кравченко продовжить виступати за команду Дмитра Михайленка в якості граючого тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше 37-річному півзахиснику запропонували місце в тренерському штабі Дніпра-1, але він відповів, що хотів би ще пограти.

Сергій Кравченко виступає за Дніпро-1 з 2017 року. До цього він грав у складі Дніпра, Динамо, Ворскли і Волині.

Минулого сезону на рахунку досвідченого гравця 25 матчів у всіх турнірах за Дніпро-1, в яких він зробив одну результативну передачу.