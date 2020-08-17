Буяльський розповів про зміни Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу багато спілкується із гравцями команди.

Про це розповів хавбек Віталій Буяльський

"Перші враження, в принципі, позитивні. Коли приходить новий тренер, у нього своє бачення, свої вимоги. Тому поки цікаво, звикаємо до його вимог.

Багато працюємо з м'ячем. Інтенсивно граємо, менше бігової роботи, тактики. Це те, що в очі кинулося. Зараз він багато спілкується, тому що, напевне, ще не всіх футболістів знає. До кожного придивляється, питає, як справи – не тільки футбольні, а й побутові питання.

Кожному футболісту індивідуально каже, які вимоги на його позиції, щоб досягнути позитивного результату. Грали дві гри на тлі втоми. Плюс ротація складу, у нас багато молодих футболістів, і травмовані є. Тому ще немає балансу в грі", – сказав Буяльський